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Mahalleliyi isyan ettiren metruk çöp ev, belediye ekiplerince yıkıldı

Mahalleliyi isyan ettiren metruk çöp ev, belediye ekiplerince yıkıldı

ANTALYA’da yabancı uyruklu şahısların ve kağıt toplayıcıların mesken tuttuğu kaçak metruk gecekondu, mahalle sakinlerinin şikayetleri sonrası belediye ekiplerince yıkıldı. Gecekondunun içi ve dışarısının çöplük içerisinde olduğu gözlenirken, “İnanamazsınız, bu küçücük yerden sabah 6 gibi en az 60 kişi çıkıyor” diyen mahalle azası, yıkımın yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

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Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde Yediarıklar olarak bilinen bölgede, bir süredir kağıt toplayıcıları ve yabancı uyruklu şahısların metruk gecekonduda kalmaya başladı.

Mahalle sakinleri, gecekonduyu çöp eve çeviren şahısları Kızıltoptak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz’a bildirdi. Yılmaz’ın ilçe kaymakamı ile durumu görüşmesinin ardından kaçak olduğu belirlenen metruk gecekondunun yıkım kararı alındı.

Gecekonduda kaçak elektrik ve su kullanıldığının tespit edilince de, gerekli kurumlarca elektrik ve su girişleri kapatıldı. Muratpaşa Belediyesi ekiplerince bugün saat 14.00 sıralarında gecekondunun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

“Mahalleden şikayetler geliyordu”

Gecekondunun etrafını çöp toplama merkezi yapan şahısların, mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini ifade eden Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, “Mahalleden şikayetler geliyordu. Gece topladıkları, hırsızlık, uyuşturucu aklınıza ne gelirse her türlü pislik vardı. Ben bunların videolarını çektim, kendilerine de gitmeleri konusunda uyarılarda bulundum. Ardından kaymakamımızla bu durumu paylaştım. O da sağ olsun çok ilgilendi. Hemen ilgili kurumlarla yazışmalar yapıp derhal boşaltılmasını istedi. 3-4 benzer yerde de var” dedi.

Muhtar azası Tevfik Ay da, “İnanamazsınız, bu küçücük yerden sabah 6 gibi en az 60 kişi çıkıyor. Burada kadınlar köpeklerini gezdirirken onları görünce korkudan kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.

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