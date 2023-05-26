İngiltere 2022 yılında rekor sayıda göç aldı Başbakan Sunak'tan azaltma vaadi

İngiltere'ye 2022'de göç edenlerin sayısı 600 bini aşarak rekor kırdı. Ülkeye göç edenlerin sayısı 2021'de 488 bin olarak kayıtlara geçmişti.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, Aralık 2022'de sona eren yılda İngiltere'ye net göç 606 binle rekor seviyeye ulaştı.

ONS, bu artışın Avrupa Birliği (AB) dışından çalışmak ya da eğitim almak üzere İngiltere'ye gelenler ile Ukrayna ve Hong Kong'dan özel vize programları kapsamında gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

Ancak, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, geçen yıl göçteki rekor artışa rağmen, göç oranlarının son aylarda yavaşladığına dair veriler olduğuna işaret etti.

ONS, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin eğitim, çalışma ve diğer gerekçelerle İngiltere'ye geldiğini, 557 bin kişinin ise ülkeyi terk ettiğini ortaya koydu.

Net göç, ülkeye gelen nüfustan ülkeden ayrılan nüfusun çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Ülkeye net göç edenlerin sayısı 2021'de 488 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçe ilişkin son verilerin açıklanmasının ardından ITV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rakamlar çok yüksek, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Sunak, hükümetin net göçü düşürmek istediğinin altını çizerek, göçün azaltılması için daha çok önlem sözü verdi, ancak belirli bir hedef ortaya koymadı.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick de parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin toplam net göçü sürdürülebilir seviyelere indirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

Jenrick, "Bu, manifestomuzda İngiliz halkına verdiğimiz ciddi bir söz ve bunu yerine getirme kararlılığımız da tereddütsüz." değerlendirmesinde bulundu.