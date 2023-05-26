1. tur 2. tur sandık görevli ücretleri toplam mı yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

İlk tur seçimlerinde görev alanlar, Sandık görevlisi ve sandık başkanlarına ne kadar ödeme yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, yattı mı, ne zaman yatacak, sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır?" İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hesaplama...

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Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında oy kullanmak için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimlerinin ardından sandık görevlisi ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık görevlisi olma şartlarını taşıyanlar, başvurularını YSK üzerinden yapabiliyor.

Genel seçimlerde sandık başında görev alanlar, sandık görevlisi ücretlerinin nasıl hesaplandığını ve ne zaman hesaba yatacağını mercek altına aldı. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti...

Partilerin sandık görevli ücretleri ne zaman yatar?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

2023 sandık görevlisi ücretleri

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Görevli olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak