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Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor

Malatya'da kanala düşen 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri aranıyor

MALATYA'da sulama kanalına iki çocuk düştü. Çocuklardan biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise aranıyor.

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Malatya Şeker Fabrikası arazisinden geçen sulama kanalı çevresinde bulunan iki çocuğun kanala düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika içerisindeki çadır kentlerde kalan vatandaşlar ve görevlilerce kanaldan çıkarılan Suriye uyruklu D.G. (2), Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kanalda bulunduğu belirtilen diğer çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere, çevredekilerin kanalda bir çocuğun daha olduğunu söylediğini, ekiplerin çalışmaya bu yönde devam ettiğini kaydetti.

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