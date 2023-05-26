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Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'

Sivas'ta cuma namazı sırasında büyük panik! 'Neye uğradığımızı şaşırdık'

SİVAS'ta bir camiye cuma namazı sırasında yıldırım isabet etti. Caminin minaresindeki alem koparak yere düşerken, cemaat panik yaşadı.

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Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Çiçekli Mahallesinde bulunan Alaca Camiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde biranda yağan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cuma namazı sırasında Alaca Caminin alemine yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi koparak yola düştü. Minareden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

"İçerde bizde neye uğradığımızı şaşırdık"

Mahalle sakinlerinden Metin Korkmazer, yıldırımın aleme isabet etmesiyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade ederek, "Cuma namazı sırasında, namaza daha başlamadan önce şiddetli bir yağmur başladı. Daha sonra şiddetli bir gök gürültüsü. İçerde bizde neye uğradığımızı şaşırdık. Biranda bizde şoke olduk. Ama dışarı çıkıp baktığımızda bu istemediğimiz görüntüyle karşılaştık. Uzak bir yere düştüğünü hissettik, ama yanımıza düşmüş şimşek" dedi.

"Bomba atılır gibi büyük bir ses duyduk"

Murat Kelleci ise "Camiye doğru yaklaşıyorduk ve yoğun yağmur vardı. Islanmamak için hızlı yürüyelim dedik. O sırada bomba atılır gibi büyük bir ses duyduk. Baktığımız zaman minareye yıldırım düştüğünü gördük." diye konuştu.

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