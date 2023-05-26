YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? 2023 sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)4 Haziran tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafında yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınav için giriş belgeleri ve yeri belli oldu mu? YDUS 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

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2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 1. Dönem) sayılı günler kaldı. Sınava girecek adaylar 2023 YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? YDUS 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır? sorularının cevabını arıyor.

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YDUS yılda kaç kez yapılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

Giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek

2023 YDUS 1. dönem sınavı ne zaman?

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDUS (1. Dönem) sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.