BIST 4.479
DOLAR 20,00
EURO 21,49
ALTIN 1.256,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Anadolu Üniversiteler Birliği, 11 ilde tanıtım fuarları kurdu

Anadolu Üniversiteler Birliği, 11 ilde tanıtım fuarları kurdu

Anadolu Üniversiteler Birliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, 11 ilde tanıtım fuarı düzenleyerek üniversite adayları öğrencilerle buluştu. Amasya, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Sivas’ın da aralarında olduğu illerdeki etkinliklerde gençlere üniversitelerin sunacakları fırsatlarla ilgili stantlarda birebir bilgilendirmeler yapıldı.

Abone ol

İki yıldır gerçekleşen fuarı çok önemli bulan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Geçen yılki fuarın sonrasında üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz oldu. Fuardan faydalanarak tercih yaptıklarını anlattılar” dedi. Osmanlı devleti döneminde şehzadelerin yetiştirildiği Amasya’nın ve üniversitenin öğrencilere büyük fırsatlar sunmasının yanı sıra güvenli bir şehir olduğunu belirten Rektör Elmacı, “Özellikle kız öğrencilerimiz açısından hiçbir zaman barınma problemi olmadı. Erkek öğrencilerimiz açısından da hem özel yurtlarımız hem de KYK’nın çok büyük imkanlarına bağlı olarak öğrencilerimiz asla barınma sıkıntısı çekmemekteler. Ayrıca diyetisyenlerimiz kontrolünde çıkan yemeğimiz 5 lira. Dolayısıyla burada öğrencilerimiz hem barınma hem de geçinme açısından sıkıntı çekmeyeceklerdir” diye konuştu.

“Burada üniversiteleri tanıma fırsatı bulduk”

Fuarın son durağı olan Amasya Üniversitesi’nin evsahipliği yaptığı etkinliği ziyaret eden Merzifon Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Şahiner, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada üniversiteleri tanıma fırsatı bulduk. Samsun OMÜ’de gemicilik eğitimi almayı hedefliyorum” şeklinde konuştu. Fuarı çok faydalı bulan Onur Emiroğlu grafik alanında, arkadaşı Umutcan Ceylan da yazılım mühendisliği eğitimi almayı planlandığını söyledi.

“Üniversite tanıtım fuarları öğrencilerin doğru tercih yapmasına katkı yapacak”

17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 YKS sınavına başvuru yapan 3,5 milyon öğrenciye başarılar dileyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Çetin Özdemir ise, “Anadolu Üniversiteleri Birliği bünyesinde bulunan 16 üniversitenin 11 ilimizde düzenlediği üniversite tanıtım fuarları öğrencilerin doğru tercih yapması, seçenekleri doğru tanıma yönünden önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ açıklaması protokolü tanımadı Diyarbakır'da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısı yaptı
Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ açıklaması protokolü tanımadı Diyarbakır'da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısı yaptı
Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesinde Ayasofya vurgusu
Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesinde Ayasofya vurgusu
Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı
Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı
LPG’li araç tamir sırasında alev aldı, 3 araç yandı!
LPG’li araç tamir sırasında alev aldı, 3 araç yandı!
Nijerya'da 2021'de kaçırılan kız öğrencilerden son 2'si fidye karşılığında serbest bırakıldı
Nijerya'da 2021'de kaçırılan kız öğrencilerden son 2'si fidye karşılığında serbest bırakıldı
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılacağını açıkladı
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılacağını açıkladı
Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcılar modernize edilecek
Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcılar modernize edilecek
Nur Viral evli mi, boşandığı eşi kimdir? Nur Viral kaç kere evlendi?
Nur Viral evli mi, boşandığı eşi kimdir? Nur Viral kaç kere evlendi?
Almanya, İsrail hükümetinin STK'leri hedef alan yasa tasarısı hazırlamasından endişe duyuyor
Almanya, İsrail hükümetinin STK'leri hedef alan yasa tasarısı hazırlamasından endişe duyuyor
Sivasspor'da Haziran ayında Genel Kurul var
Sivasspor'da Haziran ayında Genel Kurul var
Muharrem İnce'den ikinci tur öncesi dikkat çeken tweet! Pazartesi yollara düşüyorum
Muharrem İnce'den ikinci tur öncesi dikkat çeken tweet! Pazartesi yollara düşüyorum
Abdullatif Şener, oğlu TBMM'de memur yapılınca mı konuştu! Şener oğlu ile ilgili iddiayı doğruladı
Abdullatif Şener, oğlu TBMM'de memur yapılınca mı konuştu! Şener oğlu ile ilgili iddiayı doğruladı