BIST 4.488
DOLAR 20,01
EURO 21,52
ALTIN 1.255,65
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'den ikinci tur öncesi dikkat çeken tweet! Pazartesi yollara düşüyorum

Muharrem İnce'den ikinci tur öncesi dikkat çeken tweet! Pazartesi yollara düşüyorum

Cumhurbaşkanı adaylığından seçime 3 gün kala çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ikinci tur için tarafsız kalma kararı vermişti. İnce, ikinci tur oylamasına 48 saat kala kişisel Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İnce, "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz" dedi.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerine kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs seçimlerine 48 saat dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kimi destekleyeceğine ilişkin bugüne kadar hiç konuşmayan İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ölen olduk, öldüren olmadık

– Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık.

Pazartesi yollara düşüyoruz...

– Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!

– Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz.

İlgili Haberler
Muharrem İnce: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Temmuzda az pirim ödeyen emekliye az, çok pirim ödeyen emekliye çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı
Foto Galeri Temmuzda az pirim ödeyen emekliye az, çok pirim ödeyen emekliye çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullatif Şener, oğlu TBMM'de memur yapılınca mı konuştu! Şener oğlu ile ilgili iddiayı doğruladı
Abdullatif Şener, oğlu TBMM'de memur yapılınca mı konuştu! Şener oğlu ile ilgili iddiayı doğruladı
Millet ormanları hızla tamamlanıyor! Sayısı bu yıl 19'a çıkacak
Millet ormanları hızla tamamlanıyor! Sayısı bu yıl 19'a çıkacak
İspanya'da 35 milyon seçmen yerel seçimler için pazar günü sandığa gidecek
İspanya'da 35 milyon seçmen yerel seçimler için pazar günü sandığa gidecek
Ülke 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Ülke 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak
KTÜ'de "Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak
Memleket Partisi’nde toplu istifa
Memleket Partisi’nde toplu istifa
Berrin Şener kimdir, kaç yaşında? Abdüllatif Şener'in eşi ne iş yapıyor?
Berrin Şener kimdir, kaç yaşında? Abdüllatif Şener'in eşi ne iş yapıyor?
AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti
AB ile BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşı sözleşmesini revize etti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Mevsimlik milliyetçiliğe de geçti”
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Mevsimlik milliyetçiliğe de geçti”
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Abdüllatif Şener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdüllatif Şener eşi ve çocukları
Abdüllatif Şener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdüllatif Şener eşi ve çocukları