Muharrem İnce'den ikinci tur öncesi dikkat çeken tweet! Pazartesi yollara düşüyorum

Cumhurbaşkanı adaylığından seçime 3 gün kala çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ikinci tur için tarafsız kalma kararı vermişti. İnce, ikinci tur oylamasına 48 saat kala kişisel Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İnce, "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs seçimlerine 48 saat dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kimi destekleyeceğine ilişkin bugüne kadar hiç konuşmayan İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ölen olduk, öldüren olmadık

– Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık.

Pazartesi yollara düşüyoruz...

– Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!

– Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz.