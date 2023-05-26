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Muharrem İnce: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor...

Muharrem İnce: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den ikinci turda Kemal kılıçdaroğlu'na destek istemeye giden CHP'li belediye başkanlarını şoke eden cevap: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor."

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28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi kime destek vereceğini açıklamayan ancak partisinden sızan bilgilerde 'tarafsız kalacağım' dediği iddia edilen Muharrem İnce kanadından CHP'yi şoke eden cevap. İnce'nin Kemal kılıçdaroğlu'na destek açıklaması için ziyaretine giden 3 CHP'li Belediye Başkanı aldıkları cevapla hayal kırıklığına uğradı. 

3 belediye başkanı ziyaret etmişti

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmenin perde arkasını İsmail Küçükkaya Halk TV canlı yayınında anlattı. 

Zeydan Karalar bire bir anlattı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la telefonla konuştuğunu ve Karalar'ın "Biraz bilgi vereyim ama sende kalsın, çükü sen gazetecisin toplumu yönlendiriyorsun" dediğini anlatan İsmail Küçükkaya, ardından Muharrem İnce'nin sözlerini şöyle aktardı.

Beni tansiyon hastası ettiler

Muharrem İnce "Ya arkadaş ben hastayım, beni hasta ettiler. Ben hastayım, annem hasta. Tansiyon hastası ettiler beni" demiş. Bunun üzerine Zeydan Karalar, "Senin getireceğin oy belki yarımdır, belki fazladır, belki azdır, onu geçtim. Sen şimdi Ümit Özdağ'ın benzeri bir açıklama yaparsan bu küstürdüğün, hayal kırıklığına uğrattığın kitleyle barışabilirsin" demiş...

Desteklemek içimden gelmiyor

Muharrem İnce'nin verdiği cevap şu, aynen Zeydan Karalar'dan kendi kulaklarımla duydum: "Kılıçdaroğlu’nu desteklemek içimden gelmiyor..."

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