Camdaki Kız Sude'yi kim oynuyor, gerçek adı nedir? Laz Kızı'nın kankası çıktı

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız'ın finali için geri sayım başladı. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de konuşulan diziye son gelen isimlerden biri olan ve Laz Kızı'nın en yakın arkadaşı Sude'yi oynayan oyuncu kimdir, gerçek adı nedir?

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Kanal D'nin 2 sezondur devam eden dizisi Camdaki Kız, birkaç bölüm sonra final yapacak, ekran macerası sona erecek. Kitap uyarlaması olan Camdaki Kız'ın hem konusu hem de oyuncu kadrosu merakla takip ediliyor. Laz Kızı'nın kadroya girmesiyle daha da artan heyecan final bölümüyle tavan yapacak. Peki Laz Kızı'nın kankası olan Sude'yi kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Küçüklükten beri Laz Kızı'nın hep yanında olan, destek olan ve birlikte yaşayan Sude karakteri, Laz Kızı'nın sağ kolu ve en yakın arkadaşıdır.

Dizinin artık sonlarına gelindi, son olarak diziye Laz Kızı karakterinin girmesi bekleniyor. Hayri'nin inadından dolayı adını Laz Kızı koyduğu karaktere şarkıcı Alya hayat verecek. Peki Laz Kızı'nın Camdaki Kız'daki hikayesi nasıl olacak?

Dediğimiz gibi Laz Kızı karakteri dizinin beklenen isimlerinden biriydi. Türkan'ın 2 kızını alarak İstanbul'a gelmesi. Nalan'ın, Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesi ve bir türlü ondan kopamaması zaten ekrana geldi. Fakat bundan sonra işle karışıyor. Etrafındaki herkes Nalan'a Hayri'den ayrılması için baskı yaparken Nalan bir türlü ipleri koparamayacak. Aksine hem Hayri'ye hem de karısı Türkan'a daha da bağlanacak. Sık sık Türkan ve kızlarının yanına gitmeye başlayacak. Zamanla Nalan, Hayri'nin karısı Türkan'a ve kızlarına ablalık yapmaya başlayacak. Hayri'de ne nikahlı karısı Türkan'dan ne de Nalan'dan vazgeçemeyecek. Ta kii Laz Kızı devreye giderene kadar.