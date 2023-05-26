Zilkade ayı başladı mı 2023 zilkade ayında neler yapılır? Zilkade ne demek?

Haram aylardan ilki olarak bilinen Zilkade ayı hicri takvime göre Şevval ayından sonra gelir. Zilkade ayı 2023 yılında 21 Mayıs pazar günü başladı. Peki Zilkade ayında yapılması gereken ibadetler hangileridir? Zilkade ayında okunacak dualar, esmalar ve zikirler neler?

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Hicri takvime göre Şevval ayından sonra başlayan Zilkade ayı başladı. Müslüman alemi için kutsal sayılan Zilkade ayı 21 Mayıs itibariyle başladı. Peki haram aylarından biri olan Zilkade ayı nedir, zilkade ayında neler yapılır, hangi ibadetler yapılır?

Zilkade ayında yapılması gerekenler

Zilkade ayının 25 günü Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmek gereklidir. İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

Bugünde yapılması gereken bir diğer amel de iki rekat namazdır ve bu namazlar kuşluk vaktinde kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra beş defa Şems suresi okunur ve namazın selamından sonra da şu dua okunur:

“Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’adır. Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi.”

Şevval ayından sonra hangi ay gelir? Zilkade ayı ne zaman önemi nedir?

Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Câhiliye Arapları bu ay girdiğinde kutsallığına karşı saygılarından dolayı savaş ve saldırıyı, kötü söz ve kötü davranışı, hatta hayvanları için otlak aramayı bırakmaları sebebiyle bu ayın “oturmakla geçen ay, oturma zamanı” anlamında “zü’l-ka‘de” diye adlandırıldığı, İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “ḥaykal”, Arab-ı âribe devrinde ise “harf”, “hüvâ‘” ya da “renne” adıyla anıldığı nakledilmektedir. Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber’in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet’in zuhuru döneminde de Araplar’ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke’de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.