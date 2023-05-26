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Ferdi Kadıoğlu'na rekor bonservis! Fenerbahçe'nin istediği rakam ortaya çıktı...

Ferdi Kadıoğlu'na rekor bonservis! Fenerbahçe'nin istediği rakam ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftaların sevgilisi avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, önümüzdeki yaz Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin beklediği rakam belli oldu. İstenilen şartlar yerine getirilmesi halinde sezon sonu Ferdi'nin takımdan ayrılması an meselesi. İşte flaş transfer detaylar...

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Fenerbahçe'de performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girmiş durumda. Ajax, Napoli, Newcastle United ve Inter'in talip olduğu milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetiminin beklediği bonservis belli oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun hayali gerçek oluyor

2018'in yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken değerine de değer kattı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan milli yıldız, sezon sonu Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezi ve taraftarın sevgilisi olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor. 23 yaşındaki milli oyuncuya, Ajax, Napoli, Newcastle United ve Inter talip oldu.

Rekor rakam

AKŞAM'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'de karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim birçok talibi olan 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Bu rakamın gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Transferin beklenen rakamla gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon euroluk Elvir Baljic transferinin ardından Fenerbahçe tarihinin en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçecek.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 45 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 43'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3905 dakika süre alan 23 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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