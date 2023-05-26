Teknosa'ya "ECHO Awards"tan ödül

Teknosa, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ECHO Awards'ta "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı

Abone ol

Teknosa, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarını ödüllendiren ECHO Awards'da "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birinci oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ECHO Awards ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Türkiye temsili 12 ilde 1200 kişiyle yapılan araştırma sonucu, yıl boyunca müşterilerine en iyi e-ticaret deneyimini sunarak, sektörlerinde öne çıkan markalar ödüllendirildi.

Teknosa.com'u "dev bir pazaryerine" dönüştüren Teknosa da "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birinci olarak ECHO Awards'ın sahibi oldu. Teknosa adına ödülü Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-ticaret ekipleri aldı.