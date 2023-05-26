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Samsun’da ormandan toplanan defne yaprakları yılda 16,5 milyon TL kazandırıyor

Samsun’da ormandan toplanan defne yaprakları yılda 16,5 milyon TL kazandırıyor

Tıbbi ve aromatik bitkiler orman köylüsünün geçim kaynağı oluyor.

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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları koruma görevinin yanı sıra orman köylülerin gelirini arttırmak ve kırsaldan kente göçü engellemek için de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede orman köylülerine ek gelir kazandıracak birçok proje ile köylülere destek sağlanıyor.

Samsun ormanlarında tıbbi ve aromatik bitkiler yetişiyor, köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlıyor

Bölge müdürlüğünün yetki alanlarındaki Samsun ormanlarında yapılan çalışmalar sonucunda defne, kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç ve yabani elma türlerinin doğal yayılış gösterdiği tespit edildi. Samsun’da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılmakta ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlıyor.

225 kilo trüf mantarı toplandı
Kilosu oldukça pahalı olan ve özellikle yurt dışından talep gören trüf mantarı da Samsun ormanlarından toplanıyor. Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanıyor. Mantar, hassas burunlu köpekler tarafından bulunup, toprak altından çıkartılıyor.

Çam köse böcekleri kuşlara yem olacak

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 2023 yılında 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirilecek. Ormanlara arız olan ve ağaçların ibrelerini yiyerek gelişimini yavaşlatan çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa ) zararlısına karşı mekanik ve biyolojik mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bölge müdürlüğü tarafından böceklerin yoğun olduğu ve ağaçlara zarar verdiği bölgelerde tuzaklar kuruldu. Kurulan tuzaklara yakalanan zararlılar, kuşlar tarafından besin maddesine dönüşüyor.

Ayrıca odun dışı ürettim çerçevesinde Samsun’da 40 bin dekar kestane ormanı bulunuyor. Yaklaşık 400 ton üretim yapılıp, köylüye yıllık 2,4 milyon TL gelir sağlıyor.

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