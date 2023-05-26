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BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti

BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti

BDDK: - "Raporlama dönemi dahil son üç aya ilişkin net istikrarlı fonlama oranlarının üç aylık basit aritmetik ortalaması, bir önceki dönem üç aylık basit aritmetik ortalamasıyla birlikte ayrıca açıklanır"

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"de değişikliğe gidildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'in 13'üncü maddesinin başlığı "Likidite riski yönetimi, likidite karşılama oranı ve net istikrarlı fonlama oranı" şeklinde değiştirildi ve aynı maddeye bazı fıkralar eklendi.

Tebliğde, Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan net istikrarlı fonlama oranı ve bu orana ilişkin kalemler cari ve önceki dönem sonu için kamuya açıklanan formatına dair bilgi verilerek, "Raporlama dönemi dahil son üç aya ilişkin net istikrarlı fonlama oranlarının üç aylık basit aritmetik ortalaması, bir önceki dönem üç aylık basit aritmetik ortalamasıyla birlikte ayrıca açıklanır." ifadeleri kullanıldı.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan tebliğde bankaların, sonuçların ve verinin anlaşılmasını teminen net istikrarlı fonlama oranına ilişkin sayısal açıklamalarda bulunacağı aktarılarak, bankalarca önemlilik durumu göz önünde bulundurularak, asgari olarak net istikrarlı fonlama oranının ana kalemlerini etkileyen önemli unsurlar ile dönemler arasında ve zaman içerisinde oluşan verilerdeki değişiklikler (strateji değişiklikleri, fonlama yapısı, değişen durumlar) ve bu değişikliklerin nedenlerinin açıklanacağı kaydedildi. ​​​​​​​

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