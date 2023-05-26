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Gazi Üniversitesi’nde temel ve mühendislik bilimleri araştırma laboratuvarı açıldı

Gazi Üniversitesi’nde temel ve mühendislik bilimleri araştırma laboratuvarı açıldı

Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GÜTMAM) açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, laboratuvarın açılışının önemine vurgu yaparak, “Türkiye için önemli, hayati bir proje” dedi.

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Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GÜTMAM) Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen bir törenle açıldı.

Önceki projelerde alınan makinaların sadece akademisyenlerin hizmetine sunulmasını eleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, bu durumun kaynak israflarına yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız, 2014 yılında bu projeye başlanıldığını fakat bir sonuç alınamadığının altını çizerek göreve geldiği 2020 yılından itibaren bu projeyle olan ilgisini şöyle anlattı:
“2014’te bu proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına alında. Fakat maalesef ilerleyemedi. 2020’de göreve geldiğimizde bu projeden bilgimiz olduğu için süratle ilgili arkadaşlarımızla görüştük ve arkadaşlarımız ikna ettik. Strateji ve Bütçe Başkanlığından aldığımız ek bütçe ile bugün itibariyle kıymetli bürokratlarımızın teşrifi ile açmış bulunmaktayız”.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı hedefleyen GÜTMAM içinde çok sayıda laboratuvar, çalışma ofisleri ve son teknoloji makinalar yer alıyor.

TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen projelere ait çalışmaları Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamayı hedefleyen GÜTMAM açılışına Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Ramazan Bayındır ve GÜTMAM Müdürü Hicabi Bölükdemir katıldı.

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