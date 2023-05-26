Kılıçdaroğlu programına katılmıştı! Oğuzhan Uğur gelen teklifleri duyurdu, tek şartını açıkladı!

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Babala TV'de yayınlanan Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği 'Mevzular Açık Mikrofon' programında gençlerin sorularını yanıtladı. Programa yoğun ilgi sürerken Uğur televizyon kanallarından gelen teklifi duyurdu ve tek şartını açıkladı. İşte detaylar...

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Ağırlıklı olarak siyaset camiasından isimleri konuk eden Oğuzhan Uğur’un “Mevzular Açık Mikrofon” programının neredeyse her bölümü medyada gündem yaratıyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura sayılı günler kala BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği “Mevzular Açık Mikrofon” programının 15. bölümüne konuk oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama:"İlk defa manipülasyonlar, montajlar..."

Yoğun ilgi gösterilen program için Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" ifadelerini yazdı.

Halk TV'de yayınlanacak

Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bağlanan Oğuzhan Uğur'a gazeteci Küçükkaya programın televizyon kanalında yayınlanması konusunda talepte bulundu. Uğur söz konusu talebe olumlu yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur tek şartını açıkladı

Uğur, ardından sosyal medya hesabından “TV kanalları arayıp izin istiyorlar, hiç lüzum yok. İsteyen TV kanalları programımızın 15 bölümünü de dilediği gibi yayımlayabilir” dedi. Bunun için tek isteğini açıklayan Uğur “Ancak kazandırdığı geliri bağışlamanızı dilerim. Biz bağışladık zira" ifadelerini kullandı.