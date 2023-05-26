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Kutay Soyocak kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Kutay Soyacak şarkıları

Kutay Soyocak kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Kutay Soyacak şarkıları

Uzun süredir 59 yaşında olan ünlü yönetmen Onu Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ilişkisini bitirmişti. Şimdi Hazar Ergüçlü yeni bir aşka yelken açtı. Bu kez yeni sevgilisi şarkıcı Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak. Hiç işim yok, Toz, Koca bir saçmalık şarkıları söyleyen Kutay Soyocak kimdir, kaç yaşında?

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Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra yalnızlığa daha fazla dayanamadı ve gönlünü yeni bir aşka aştı. Geçtiğimiz günlerde el ele yürürken görünen Hazar Ergüçlü'nün yanındaki adam Ekin Koç sanılmıştı fakat gerçek bugün ortaya çıktı. Meğer Hazar Ergüçlü Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşıyormuş. Paylaştığı fotoğraf ile aşkını ilan etti. Peki kimdir Kutay Soyocak, kaç yaşında ve Jakuzi grubunun şarkıları neler? 

İkili, Instagram hesaplarından oldukça yakın oldukları bir fotoğraf paylaşırken, Kutay Soyocak'ın, Hazar Ergüçlü'nün tek başına olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım da dikkati çekti.

Kutay Soyocak kimdir?

Kutay Soyocak aslen İstanbul doğumlu şarkıcı ve müzisyendir. Jakuzi Grubu Solisti olan Kutay Soyocak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kutay Soyocak'ın İnstagram'da 8 bin takipçisi bulunmaktadır.

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