BIST 4.428
DOLAR 19,97
EURO 21,43
ALTIN 1.251,68
HABER /  POLİTİKA

Çok tartışılan sığınmacı meselesi...Meral Akşener canlı yayında tarihi de söyledi: Seçimi kazanmamız durumunda...

Çok tartışılan sığınmacı meselesi...Meral Akşener canlı yayında tarihi de söyledi: Seçimi kazanmamız durumunda...

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sığınmacılar meselesine ilişkin konuşan Akşener "Seçimi kazanmamız durumunda eylül ayından itibaren başlayarak 2 yılda sığınmacıların tümünü Suriye'ye geri göndereceğiz" dedi.

Abone ol

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğuna işaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmesi halinde denge ve denetlemenin sağlanacağını belirten Akşener, "Özellikle AK Parti'li seçmenler, Sayın Erdoğan'ı çok sevenler bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy versinler ki biz parlamenter demokrasiye geçiş yapalım ve artık şu rövanş işinden vazgeçelim, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına dönsün." ifadesini kullandı.

Akşener, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin soru üzerine, birinci turda seçimi kazanacaklarına samimiyetle inandığını ama alınamayınca bu durumun nedenlerinin ele alındığını anlattı.

"Seçimi kazanmamız durumunda..."

Kendileriyle ilgili "teröre destek verdikleri" yönünde "montaj" videolarla kara propaganda yapıldığını, tuzak kurulduğunu, iftira atıldığını savunan Akşener, ikinci tur oylamanın bir "referandum" olduğunu aktardı.

Özdağ'ın partilerindeyken de sığınmacılar konusunda çok hassas olduğunu, bu konuda çalışmalar yaptığını ve aynı görüşü paylaştıklarını anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimi kazanmamız durumunda eylül ayından itibaren başlayarak 2 yılda sığınmacıların tümünü Suriye'ye geri göndereceğiz, 6 siyasi partinin ortak politikalar metninde de anlaştığımız buydu. Sayın Özdağ, bunu 1 yıla almış. Dolayısıyla benim açımdan sorun yok, yapılabildiği taktirde 1 yılda da gönderilebilir. Ay ay, sayı sayı yazdığımız, çok ciddiye alıp çalıştığımız bir konu bu. Burada hemfikiriz, demografiyi bozuyor. Entegrasyon zaten söz konusu olamıyor, bu kadar çok insana onu yapmak mümkün değil."

"Emeklilerin hemen kurban bayramı öncesinde hesaplarına 15 bin lira para yatacak"

Emeklilerin hemen kurban bayramı öncesinde hesaplarına 15 bin lira para yatacak. Bütün bunlara baktığımız zaman emeklisinden gencine, kadınından erkeğine, herkesi sandığa davet ediyorum. Mutlaka sandığa gelip oy kullanmalarını ve 13. Cumhurbaşkanını da Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçmeye davet ediyorum. "

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Temmuz'da emeklilere ödedikleri pirim kadar zam yapılacak! Az ödeyene az, çok ödeyene çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı
Foto Galeri Temmuz'da emeklilere ödedikleri pirim kadar zam yapılacak! Az ödeyene az, çok ödeyene çok zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de lise öğrencisinin feci ölümü
Kayseri'de lise öğrencisinin feci ölümü
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...
28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemeyen muhaliflere 7 tavsiye! Ahmet Hakan yazdı...
Dolar tarihi rekor kırdı! Türk lirası eriyor, ikinci tur seçimden sonra dolar kaç TL olur?
Dolar tarihi rekor kırdı! Türk lirası eriyor, ikinci tur seçimden sonra dolar kaç TL olur?
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
SPK’dan skandal halka arz hazırlığı! Hakkında yüzlerce şikayet olan Katılımevim...
SPK’dan skandal halka arz hazırlığı! Hakkında yüzlerce şikayet olan Katılımevim...
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaya cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı
İzmir'de yoğun bakımdaki hastaya cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde
Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!
Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı bırakmak istemiyor!