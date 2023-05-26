Çok tartışılan sığınmacı meselesi...Meral Akşener canlı yayında tarihi de söyledi: Seçimi kazanmamız durumunda...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sığınmacılar meselesine ilişkin konuşan Akşener "Seçimi kazanmamız durumunda eylül ayından itibaren başlayarak 2 yılda sığınmacıların tümünü Suriye'ye geri göndereceğiz" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğuna işaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmesi halinde denge ve denetlemenin sağlanacağını belirten Akşener, "Özellikle AK Parti'li seçmenler, Sayın Erdoğan'ı çok sevenler bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy versinler ki biz parlamenter demokrasiye geçiş yapalım ve artık şu rövanş işinden vazgeçelim, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına dönsün." ifadesini kullandı.

Akşener, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin soru üzerine, birinci turda seçimi kazanacaklarına samimiyetle inandığını ama alınamayınca bu durumun nedenlerinin ele alındığını anlattı.

"Seçimi kazanmamız durumunda..."

Kendileriyle ilgili "teröre destek verdikleri" yönünde "montaj" videolarla kara propaganda yapıldığını, tuzak kurulduğunu, iftira atıldığını savunan Akşener, ikinci tur oylamanın bir "referandum" olduğunu aktardı.

Özdağ'ın partilerindeyken de sığınmacılar konusunda çok hassas olduğunu, bu konuda çalışmalar yaptığını ve aynı görüşü paylaştıklarını anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimi kazanmamız durumunda eylül ayından itibaren başlayarak 2 yılda sığınmacıların tümünü Suriye'ye geri göndereceğiz, 6 siyasi partinin ortak politikalar metninde de anlaştığımız buydu. Sayın Özdağ, bunu 1 yıla almış. Dolayısıyla benim açımdan sorun yok, yapılabildiği taktirde 1 yılda da gönderilebilir. Ay ay, sayı sayı yazdığımız, çok ciddiye alıp çalıştığımız bir konu bu. Burada hemfikiriz, demografiyi bozuyor. Entegrasyon zaten söz konusu olamıyor, bu kadar çok insana onu yapmak mümkün değil."

"Emeklilerin hemen kurban bayramı öncesinde hesaplarına 15 bin lira para yatacak"

Emeklilerin hemen kurban bayramı öncesinde hesaplarına 15 bin lira para yatacak. Bütün bunlara baktığımız zaman emeklisinden gencine, kadınından erkeğine, herkesi sandığa davet ediyorum. Mutlaka sandığa gelip oy kullanmalarını ve 13. Cumhurbaşkanını da Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçmeye davet ediyorum. "