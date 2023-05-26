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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerindeki heyelan çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yolundan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve çevresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendiriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-34. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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