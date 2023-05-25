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Polonya ilk nükleer enerji santralini inşa edecek

Polonya ilk nükleer enerji santralini inşa edecek

Polonya ilk nükleer enerji santralinin inşası için ABD merkezli Westinghouse ve Bechtel konsorsiyumu ile anlaşma imzaladı. Santralin 2033 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Polonya Nükleer Enerji şirketi PEJ ülkedeki ilk nükleer enerji santralinin inşası için ABD merkezli Westinghouse ve Bechtel konsorsiyumu ile anlaşma imzaladı.

İmzalar atıldı

İmza töreninde konuşan Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, bugünün hem Polonya'da nükleer enerjinin gelişimi hem de Polonya-ABD ilişkileri açısından çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

İnşaatına 2026 yılında başlanacak santralin 2033 yılında faaliyete geçmesini planladıklarını ifade eden Moskwa, yalnızca Polonya'ya değil, Avrupa'nın bu bölgesindeki diğer devletlere de hizmet verecek bir nükleer enerji eğitim merkezi açacaklarını da duyurdu.

"Nükleer güvenlik ulusal güvenlik demektir"

ABD Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski ise insanların uygarlığın gelişiminden yararlanmayı ve temiz enerjiyi hak ettiklerini belirterek, ABD ve Polonya'nın Polonyalılara temiz, güvenli ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için ortaklık kurduğunu söyledi.

Brzezinski, "Nükleer güvenlik ulusal güvenlik demektir" ifadelerini kullanarak, vatandaşlar ve gelecek nesiller için faydalı olanı oluşturmak için işbirliğine devam edeceklerini aktardı.

2033 yılında faaliyete geçecek

Polonya Nükleer Enerji Programı kapsamında ülkede 6 ile 9 gigawatt elektrik üretecek üç adet nükleer enerji santrali inşa etmek istiyor.

Toplamda 40 milyar dolara mal olması beklenen santrallerden ABD'li konsorsiyumun inşa edeceği santralden ilkinin Baltık Denizi kıyısındaki Pomeranya Voyvodalığı'na bağlı Lubiatowo-Kopalino köyü yakınlarında yapılması ve santralin 2033 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

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