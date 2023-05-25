Jose Mourinho'dan flaş Tottenham itirafı!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çalıştırdığı takımlar arasında bağ kuramadığı tek takım olarak Tottenham'ı söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i eleyerek finale yükselen ve üst üste iki sezon Avrupa Kupası kazanma şansı yakalayan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca çalıştığı takımlarla arasında iyi bir bağ olduğunu söyleyen Mourinho, "Antrenörlük yaptığım kulüplerle harika bir bağ kurdum. Real Madrid, Inter, Manchester United ve Roma taraftarı olduğumu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar. Roma'dan ayrıldığımda işim gerçekten zor olacak." ifadelerini kullandı.

"Tottenham'a hiç yakınlık hissetmedim"

Tottenham'da çalıştığı dönemin ise farklı olduğunu ve Londra ekibiyle herhangi bir yakınlık kuramadığını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Herhangi bir bağ kuramadığım tek takım Tottenham. Gerçekten hiçbir yakınlık hissetmedim. Muhtemelen pandemi dönemi olduğu için ve stadyumun genellikle boş kalmasından kaynaklanan bir durumdu." açıklamasında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Roma, 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Sevilla ile karşılaşacak.