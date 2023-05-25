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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kazanarak günü 4.427,99 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,04 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Açıklanan ABD büyüme verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Analistler, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin belirsizliklerle piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasında düzenlenen borç limitine dair görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu aktaran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini belirtti.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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