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MSB duyurdu: HIZIRREİS suya indirildi

MSB duyurdu: HIZIRREİS suya indirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis'in suya indirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis'in suya indirildiğini açıkladı.

"Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis suya indirildi"

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

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