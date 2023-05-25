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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe, bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya yükseldi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK sevklerine ilişkin bir açıklama yayımlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.