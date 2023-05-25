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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe, bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya yükseldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK sevklerine ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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