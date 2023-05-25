BIST 4.428
DOLAR 19,93
EURO 21,40
ALTIN 1.246,20
HABER /  GÜNCEL

Ekipleri harekete geçiren ihbar: Malatya'da hasarlı binadan gelen sesler korkuttu!

MALATYA’da depremlerde hasar alan ve daha önce bir bölümünde göçme meydana gelen 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Abone ol

Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi İstanbulluoğlu Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra boşaltılan 4 katlı bir binanın çöktüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplere sokak sakini, binadan sesler geldiğini ve korktuklarından dolayı ihbarda bulunduklarını belirtti.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri herhangi bir olaya rastlamazken, vatandaşlara hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Bolu'da DEAŞ operasyonu! Evinde kıskıvrak yakalandı
Bolu'da DEAŞ operasyonu! Evinde kıskıvrak yakalandı
Karlıova’da pasaj yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı
Karlıova’da pasaj yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya devam ediyor
İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya devam ediyor
Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz
Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz
İstanbul Havalimanı'nda 24 kilo altın ele geçirildi! 35 milyon lira ediyor!
İstanbul Havalimanı'nda 24 kilo altın ele geçirildi! 35 milyon lira ediyor!
Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor
Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor
Edirne'de tarlaya ekilen 228 bin kök Hint keneviri imha edildi!
Edirne'de tarlaya ekilen 228 bin kök Hint keneviri imha edildi!
Altının kilogramı 1 milyon 341 bin liraya yükseldi.
Altının kilogramı 1 milyon 341 bin liraya yükseldi.
THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu
THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu
Mustafa Destici: Ümit Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı
Mustafa Destici: Ümit Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak!
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak!