Mustafa Destici: Ümit Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakatın kandırmaca olduğunu söyleyerek, "AK Parti ile yaptığı görüşmede de Özdağ'ın birkaç bakanlık talebinde bulunduğunu ve reddedildiğini biliyoruz. Kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı." dedi.

Abone ol

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN TÜRK ekranlarında Cumhurbaşkanlığı 2'nci turu öncesi Meltem Bozbeyoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Destici, açıklamasında "HDP, YSP, PKK'nın siyasi uzantıları tabanlarına zafer partisi ile Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakatı tabanına nasıl anlatacakları noktasında böyle bir yol buldular. HDP tabanına bunu anlatamayacağı için isim vermedi. Önemli olan Erdoğan'dan kurtulmak diyerek açık mesaj verdiler." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

Seçimler milletimiz için hayırlı olsun. Biz sahadayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sivas'a Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yoğun giden biriydim, inanılmaz bir destek gördük orada. Bu sandığa olumlu şekilde yansıyacak. Yurt dışında da sandıklara katılım arttı. Katılımın düşmeyeceğini, yükseleceğini düşünüyorum. Depremzedeler için verilecek ürünlerin olacağı yerin açılışını yapacağız. Burası AVM gibi olacak. Birinci turdan sonra Erdoğan 49.5 aldı, diğer adaya 5 puan fark attı. Bu 5 puan Sinan Oğan'a giden oydu. Oğan ile Ata İttifakı'na giden oy bir değildi. Ata ittifakı 2.4 puan alırken Oğan 5.17 oy aldı. Oğan belli hassasiyetler öne sürmüştü. İleri sürülen 4 maddenin zaten cumhur ittifakının hassasiyeti vardı. Herhangi bir talebi olmadı kendisine bir şey de teklif edilmedi. 4 madde ile ilgili sıkıntı yok. Biz de sığınmacıların gönderilmesini savunuyoruz ama bunu Stalin gibi değil bu ülkenin inancına, uluslararası hukuka uygun yapacağız. Oğan Ata İttifakı'nın bir katından fazla oy aldı.

Altılı masa için dünkü protokolün önemi yok

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında Millet ittifakı var. Özdağ'ın açıklamasında Kılıçdaroğlu ile mutabakat sağladık dedi. Bir mutabakat açıklandı ama Babacan'ın HDP'nin açıklamasına bakınca yapılan mutabakatın bir öneminin olmadığını söylüyorlar. Bizim için asıl olan önceden ortak olduğumuz mutabakatlardır, onlar uygulanır deniliyor. Zafer Partisi'nin oylarını almak için yapılan bir mutabakat olduğunu anlıyoruz.

HDP açıklaması

HDP, YSP, PKK'nın siyasi uzantıları tabanlarına zafer partisi ile Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakatı tabanına nasıl anlatacakları noktasında böyle bir yol buldular. HDP tabanına bunu anlatamayacağı için isim vermedi. Önemli olan Erdoğan'dan kurtulmak diyerek açık mesaj verdiler. Israrla söylediği yerel yönetimler özerklik şartından vazgeçtiğini söyledi mi söylemedi. Orada başkası olacağına PYD olsun sözünden geri adım atmadı. Sakık'ın açıklamalarından Öcalan'ın ve tüm PKKlıların çıkarılacağını söyledi. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nın açıklamaları olmadı. Onlara ayrı söz veriyor, bu taraftan da Zafer Partisi'nin oyunu almak için mutabakat imzalıyor.

"Kılıçdaroğlu oradaki mutabakata uymayacaktır bu bir bakanlık pazarlığıdır"

Akşener, CHP bakanlıkları kendi hissesinden verebilir, dedi. Sakın ha milliyetçi seçmen bu mutabakata aldanmasın. Bu mutabakat bir kandırmacadır. Orada asıl olan alınmak istenen bakanlıklardır. Kılıçdaroğlu oradaki mutabakata uymayacaktır. Bu bir bakanlık pazarlığıdır. AK Parti ile yaptığı görüşmede de Özdağ'ın birkaç bakanlık talebinde bulunduğunu ve reddedildiğini biliyoruz. Kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı.

"Özerkliği de senin Meclis'ten çıkarman lazım"

7'li masa pazarlık üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Bütün genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Meral Akşener bunu masadan kalktığında da açık şekilde ifade etmiştir. Özdağ, Kılıçdaroğlu seçilirse ülkede iç savaş, kaos çıkar demişti, doğru söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. İç savaş olmasa bile bir kaos olacaktır. Meclis'te çoğunluğun yok nasıl yapacaksın? Özerkliği de senin Meclis'ten çıkarman lazım. Millet 'dur' dedi. Kazanılmasa bile meclis çoğunluğu Millet İttifakı'nda olacak diyorlardı, millet buna geçit vermedi. Erdoğan'a oy verecek seçmen rehavete kapılmasın. 14 Mayıs'ta 7. ortakları HDP'yi de yanlarına alarak sandıkta çok agresifleştiklerini gördük. "

Protokol metninde neler vardı?

İki genel başkanın imzasını taşıyan "Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi Arasında Protokol" başlıklı metinde, protokolün, "Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsadığı" belirtildi.

Ekonomik sorunların çözümü, milli birlik ve beraberliğin sağlanması, sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve işbirliği detaylarının tespit edilmesinin amaçlandığı protokolde temel ilkeler 7 maddede sıralandı.

Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanım ve içeriğin korunacağı, 1924'te kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyeceği ve bu değerlere bağlı kalınacağı bildirilen protokolde yer alan diğer maddeler şöyle:

"Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir.

Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklarla hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."