Batman Petrolspor'un TPAO'ya devri konusunda anlaşma sağlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 3. Lige düşen Batman Petrolspor Kulübünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devri konusunda anlaşma sağlandı.

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında, Batman Petrolspor'un TPAO'ya devri konusunda üst yönetimle görüşmelerin daha önce yapıldığını söyledi.

Batman Petrolspor'un TPAO'ya devri konusunda herhangi bir pürüzün kalmadığını aktaran Canalp, "Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde takımın TPAO'ya devri ile ilgili herkesin sözlü onaylarını aldık." dedi.

Gelecek hafta yapacakları toplantıda devrin resmi işlemlerinin başlayacağını kaydeden Canalp, devrin takıma ve Batmanlılara hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhan Nasıroğlu ve TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir de katıldı.