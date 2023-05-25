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Afganistan'da yeni bir çocuk felci vakası tespit edildi

Afganistan'da yeni bir çocuk felci vakası tespit edildi

Afganistan'da yeni bir çocuk felci vakası daha görüldüğü bildirildi.

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Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Nangerhar vilayetinin Nazyan ilçesinde yeni bir çocuk felci vakasının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Hastalığın 2,5 yaşında bir erkek çocukta görüldüğü aktarıldı.

Bu yıl, yine Nangerhar vilayetinin Kot ve Bati Kot ilçelerinde birer çocuk felci vakası tespit edilmiş, çocuklardan biri yaşamını yitirmişti.

- Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce dünyanın birçok ülkesinde görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci, halihazırda sadece aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.

Afganistan'da 2020'de 56, 2021'de 4, 2022'de ise 2 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Afganistan'da uzun yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

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