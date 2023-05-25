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TUI bu yıl Türkiye'ye 14 pazardan 2,2 milyon turist getirecek!

TUI bu yıl Türkiye'ye 14 pazardan 2,2 milyon turist getirecek!

Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUİ'nin, bu yıl Türkiye'ye 14 kaynak pazardan 2,2 milyon turist getireceği belirtildi.

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TUI Group'un Marmaris'teki otelinde "Partner Update" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen toplantısına, şirketin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Ege Bölgesi'nden otelciler ve seyahat acentesi yetkilileri katıldı.

Çeşitli sunumların yapıldığı toplantıda, TUI Group'un 2023 sezonunda 14 kaynak pazardan Türkiye'ye 2,2 milyon turist getireceği kaydedildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda bu yılın ve gelecek yılın turizm planlarının, kapasitelerin ve turizmin dünyadaki yönünün anlatıldığını söyledi.

Turizmde sürdürülebilirliğin ne durumda olduğunun da ele alındığını aktaran Bülbüloğlu, "Marmaris'te ilk kez dünyanın en büyük tur operatörü ve Türkiye'ye turist sağlayan en büyük operatörlerinden biri böyle bir toplantı yaptı. Bütün Ege Bölgesi'ni kapsayan bir toplantı oldu. Çok üst düzey bir TUI grubu vardı bugün. Üst düzey yöneticileri sunum yaptı. 2024 güzel gelecek gibi gözüküyor. Bu toplantı hem gelecek için hem de turizmciler için moral verici oldu." diye konuştu.

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