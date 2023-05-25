Laz kızı hikayesi kitapta nasıl geçiyor? Camdaki Kız Laz Kızı, Hayri'yi perişan edecek

Camdaki Kız bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek ve diziye Laz Kızı ve Hayri'nin aşk sahneleri damga vuracak. Aynı adlı kitaptan uyarlama olan Camdaki Kız dizisine Laz Kızı, finali getirmek için girdi. Dizi bir kaç bölüm sonra final yapacak. Hayri'ye kancayı takan Laz Kızı ondan bir tercih yapmasını, Nalan'ı silmesini isteyecek ve bu tercih dizinin finalini getirecek.

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Camdaki Kız dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Seyirciyi şimdiden uyaralım, nefes kesecek bir bölüm sizi bekliyor. Geçen hafta diziye olaylı bir şekilde giren Laz Kızı karakteri dizinin akışını bambaşka bir yere taşıyacak. Camdaki Kız adlı kitaptan birebir uyarlama olan dizinin finaline de çok az kaldı. Laz Kızı'nın kadroya girmesiyle final için geri sayım başladı. Camdaki Kız nasıl bitecek, finalinde ne olacak sorusunun yanıtını kitabı okuyanlar biliyor. Bilmeyenler için küçük bir tüyo verelim...

Şarkıcı Alya'nın ilk ekran macerası olan Laz Kızı karakteri diziye giriş yaptı, dengeleri altu üst etti. Hayri'nin şef olduğu dükkana gelen Laz Kızı orada Hayri ile tanıştı ve aralarında ilk tanışmada bir yakınlık oldu. Hayri'yi gözüne kestiren Laz Kızı'na Hayri'den karşılık geldi. Bu akşamki yeni bölümde işler daha da ilerleyecek. Hayri ve Laz Kızı daha yakınlaşacak ve Laz Kızı'nın evinde birlikte olacaklar. Yani Hayri, herkesten sakındığı, evden çıkarmak bile istemediği aşkı Nalan'ı Laz Kızı ile aldatacak. Hayri'nin tavırlarındanşüphenelenen Nalan Hayri'nin peşine takılacak ve gerçekleri öğrenecek. Fakat Laz Kızı, Nalan gibi yumuşak başlı biri değildir ve Hayri'ye bir şeçenek suna. Hayri'den Nalan'ı ve Türkan'ı geride bırakmasını sadece onunla olmasını ister. Kafası çok karışık olan Hayri bir yol ayrımına girmek zorunda kalır. Fakat Camdaki Kız kitabına göre Hayri, ne Nalan'dan, ne Türkan'dan ne de Laz Kızı'ndan vazgeçmek istmeyecek. Bunları kaldıramayan Laz Kız ise Hayri'yi kendi evinin önünde, çocuklarının gözleri önünde silahla vuracak. Bu sahne ile dizi final yapacak.

Peki Laz Kızı'na hayat veren şarkıcı Alya kimdir?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, flüt eğitimi sırasında Avrupa’da ve Türkiye’de dereceler elde etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan başarılı şarkıcı ülkemizde ilk kez katıldığı Rising Star isimli şarkı yarışması ile tanınmıştır. Katıldığı yarışmada jüri koltuğunda Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner oturmakta idi, yarışmadan %92 oy alarak rekor oya ulaşmıştı.

Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etmiş, ardından tekrar Türkiye’ye dönmüştür. 2 sene opera okumuş, bir dönem sesi ile ilgili problem yaşamış ve ABD’ye gitmiştir. Amerika’da İngilizce eğitimi almış, diğer bir yandan ilgisini çeken ve etkisi altında kaldığı Los Angeles Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim de alarak kendisini geliştirmiştir.