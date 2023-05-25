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Kemal Kılıçdaroğlu 'sandık' için bahane üretenlere seslendi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu 'sandık' için bahane üretenlere seslendi!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlaka herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi ve oyunu kullanması bizim için önemli. Bazen 'sandığa gideyim mi gitmeyeyim mi?', 'işim var' deniyor. Bu saatten sonra kimsenin gitmeme gibi bir lüksü yok." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İmrahor'da geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman ile görüşen Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Tüm işçilerden sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var, bir dönüşüme ihtiyacı var. Bir barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok ayrıştık, kamplaştık, birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım." değerlendirmesini yaptı.

CHP olarak atık toplayıcılarının sorunlarını her platformda dile getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Siz alın teri döküyorsunuz, geceniz yok gündüzünüz yok. Bir şekliyle helal ekmek kazanıyorsunuz. Bizim görevimiz size engel çıkarmak değil, destek vermek. O çerçevede bizim üstümüze düşen ne varsa her zaman aktarabilirsiniz. Desteklemek için ne gerekiyorsa onu yaparız." ifadelerini kullandı.

Bir işçinin, "Seçimi kazanırsanız kutlamayı da burada yapalım." demesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan sandığa gitmek. Mutlaka herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi ve oyunu kullanması bizim için önemli. Bazen 'sandığa gideyim mi gitmeyeyim mi?', 'işim var' deniyor. Bu saatten sonra kimsenin gitmeme gibi bir lüksü yok." karşılığını verdi.

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