Babasını öldürüp annesini rehin almış, 9 kişiyi de yaralamıştı: Sanığa rekor ceza!

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, annesini rehin alan, 4 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi yaralayan sanığın cezası belli oldu. Sanık, müebbet hapis ve 9 kişiye karşı işlediği suçtan dolayı da toplam 95 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bayraktar Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda, Edip B. (33), 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan Edip B., 2 kuzenine ateş ederek yaralamıştı. Bu sırada olayı ayırmaya çalışan Ali B., oğlunun ateş açması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerinin, "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık veren Edip B., ekipler ile çatışmaya girmiş, bu sırada 4 jandarma personeli ve abisi Eyüp B. yaralanmıştı. Annesi Seher B.'yi de rehin alan Edip B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmış, bu sırada muhtar Ali Cevat T. ve kahvehane işletmecisi Ercan A. isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne Seher B.'yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı da gözaltına almıştı.

Müebbet ve 95 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Edip B.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Edip B. hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Edip B.'ye babasına karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık, 4 jandarma personeline karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 47 yıl 5 ay hapis, abi Eyüp B.'ye karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, kuzenleri ve muhtar olmak üzere 4 kişiye karşı işlediği "Yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık, "Tehdit" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis, "Görevi yaptırmama" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.