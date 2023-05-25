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Enes Kanter ABD'de senatör adayı oluyor! Kevin McCarthy destekliyormuş...

Enes Kanter ABD'de senatör adayı oluyor! Kevin McCarthy destekliyormuş...

Fethullah Gülen'in manevi oğlu firari FETÖ sanığı Enes Kanter, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin desteğiyle senatörlüğe aday olacağını açıkladı. ABD vatandaşı olup soyadını 'Freedom' olarak değiştiren Kanter'e, Fox TV tarafından "En iyi vatansever" ödülü verilmişti.

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Türkiye karşıtı açıklamaları, Türkiye'ye dış müdahale çağrıları ve Yunan bayrak direğine sarılması ile tanınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, "vatanım" dediği ABD'de Kongre Üyesi olmak için kolları sıvadı. Florida Eyaleti'nden Cumhuriyetçi Parti adayı olmak isteyen Kanter'in destekçileri ise tanıdık isimler. 

'En iyi vatansever' ödülü verilmişti

Geçen yıl Cumhuriyetçilerin kanalı FOX'ta "En iyi vatansever" ödülünü kazanan ve "örnek bir Amerikalı" ilan edilen Enes Kanter, bu yıl 26 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap etmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile görüştüğünü belirten Enes Kanter, “siyasete girmek istiyorum” dedi.

"Daha ne bekliyorsun, siyasete atıl!"

Amerikan FOX kanalına konuk olan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu firari FETÖ'cü Enes Kanter şu ifadeleri kullandı: "Kevin McCarthy ve diğer dostlarımla konuştum. 'Daha neyi bekliyorsun? Siyasete atıl' dediler. Florida Eyaleti’ni Kongre’de temsil etmek istiyorum.”

Türkiye karşıtı politika yapacak!

Enes Kanter, seçilmesi durumunda ABD dış politikasında Türkiye ve Çin karşıtı politikaları destekleyeceğini söylemekten de geri durmadı. Enes Kanter, geçen yıl ziyaret ettiği Papa Franciscus'un elini tutmuş ve "Fethullah Gülen selam gönderdi" demişti.

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