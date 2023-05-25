BBP'de Mustafa Destici'nin Genel Başkanlığı tehlikede! Görevden alınabilir...

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında girip hiç milletvekili çıkaramayan Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Destici'nin koltuğu tehlikede. Mustafa Destici'nin genel başkan seçildiği BBP'nin 2020 yılındaki olaylı kongresi sonrası açılan ve yerel mahkeme tarafından reddedilen dava istinaftan döndü. Dava yeniden görülecek. Dava sonunda Destici'nin koltuğunu kaybetme tehlikesi var.

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Cumhur İttifakı ortağı olan Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Mustafa Destici’nin başkan seçildiği 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan olaylı 11'inci Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi; yerel mahkemenin verdiği “usulen ret” kararını davayı açanlar lehine bozdu. Dava yeniden görülecek ve çıkacak göre karara Destici'nin görevden alınabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıl sonra bozdu!

Olaylı kongrenin ardından Destici’nin muhalifleri YSK’ye itiraz etmişti. BBP Kurucular Kurulu Üyesi Muammer Çolak’ın kongrenin iptaline ilişkin açtığı dava ilk olarak Ankara 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi, olaydan yaklaşık üç yıl sonra yerel mahkemenin kararını davacı lehine bozdu. Davanın yeniden görülmek üzere Ankara 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. İstinafın dosyayı iade ettiği Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava yeniden başlayacak.

Aday oldu, BBP'den ihraç edildi

Olaylı kongrede Destici'nin karşısındaki aday olan Haşim Yanar, davaya ilişkin Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, kongre yaklaşırken adaylık açıklaması yaptıktan hemen sonra hakkında ihraç kararı alındığını, bu kararın mahkeme yoluyla bozulmasının ardından partiye dönerek aday olduğunu dile getirdi. Seçimi kazanmaması için 10 büyük ilde kongrelerle yönetimlerin yenilendiğini, sadakat listeleri oluşturulduğunu söyleyen Yanar, tüm bu şartlara rağmen partililerin desteği ile aday olduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun abisi protokole alınmamıştı

Olaylı kongre günü ise salona girmelerinin engellenmesi için 3 bin polisin konuşlandırıldığını söyleyen Yanar, yalnızca kendisinin değil Muhsin Yazıcıoğlu'nun dostlarının, akrabalarının da bulunduğu grubun içeri alınmadığına dikkat çekti. Daha sorasında içeri alındıklarını belirten Yanar, bu kez de konuşması esnasında sesin kısıldığını dile getirdi. Yanar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun da kendisini desteklemesinden dolayı protokole oturtulmadığını vurguladı.

Hepsi ret kararı vermişti en sonunda...

Tüm bu şartlarda bile yüzde 30 delege desteği aldıklarını belirten Yanar, bu durumun basına yansımasının engellendiğini ifade etti. Yaşananların ardından her türlü hukuki girişimde bulunduklarını söyleyen Yanar, “Siyaset tarihine kara leke olarak geçebilecek bir ucube kongre süreci yaşattılar. Biz bunun peşinden YSK'dan ilçe seçim kuruluna başvurular yaptık. Hepsinden olumsuz cevaplar aldık. En son Muammer Bey bununla alakalı dava açtı. Kongre iptal gerekçesi sayılabilecek hususları da içeren bir dava açıldı ancak yerel mahkeme reddetti. İstinafa taşıdığımızda istinaf yeniden görülmesine karar verdi. Bu olay BBP nezdinde kırılmalara neden oldu. Ciddi bir güvensizlik oluştu. Makama tutunma duygusunun bu kadar haksız, hukuksuz davranışlara meseleyi dönüştürüyor oluşunun oluşturduğu rahatsızlık halen konuşuluyor. İnsanların haksızlık yapıldığı yönündeki kanaati halen taze. Hukukun gerekeni yapacağına olan inancımızla bekliyoruz” dedi.

Genel Başkanlığı'nın düşmesi söz konusu

Destici'nin başkanlığının düşme ihtimaline ilişkin ise Yanar, "Eğer mahkeme tarafsız karar verir ve olayı doğru değerlendirirse genel başkanlığının düşmesi söz konusu. Orada yapılan kongrenin birçok ayrı sebepten iptaline ilişkin yaşanan hususlar var. Bunların hepsi de belgeli ve video kayıtları ile sabit" diye konuştu.