Fenerbahçe'den depremzedeler için dev yardım! Ali Koç: TFF hesabına aktardık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık." dedi.

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Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı konteyner bağışının imza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımlarıyla düzenlendi. Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi, törende açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ ne olacak? Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Büyükekşi: Futbol ailemizin 5050 konteyneri hayata geçmiş olacak

Mehmet Büyükekşi, "Bugüne kadar 4 bin konteyner siparişi verdik. Bunun 1000 tanesi Kahramanmaraş'ta, 500 tanesi Gaziantep Nurdağı, 500 tanesi Gaziantep Islahiye, 1000 tanesi Adıyaman, 1000 tanesi de Hatay'a yapılacak. Fenerbahçe hesabımıza 50 milyon TL havale gönderdi. İlave 500 konteyner daha yapacağız. Futbol ailemizin 5050 konteyneri hayata geçmiş olacak." açıklamasını yaptı.