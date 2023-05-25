Merkez Bankası faiz kararını verdi! İşte piyasanın beklentisi ve MB'nin kararı...

Merkez Bankası, politika faizi kararını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu. TCMB'den yapılan açıklamada "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir" denildi.

Piyasalarda ağırlıklı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasına denk gelen bugünkü Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulması bekleniyordu.

Şubat'ta 50 baz puan düşürmüştü

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9’da tutmuştu.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için 50 baz puan daha düşürmüş ve faizin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirtmişti.

Seçim belirsizliği nedeniyle...

Uzmanlar, bu toplantıda faizlerin sabit bırakılmasını beklese de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adayların ekonomi politikalarındaki farklılığın piyasalarda belirsizliği artırdığı düşünülüyor. Bugün saat 14.00’te açıklanacak faiz kararına ilişkin ekonomistlerin görüşleri ise şöyle:

REUTERS ANKETİ: Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB’nin bu ay politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti. Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti.

BLOOMBERG ANKETİ: Bloomberg HT Araştırma'nın mayıs ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan ekonomistler de faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki beklentilerini dile getirdi. Ankete katılan 15 kurumun beklentisi, mayısta faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

FOREKS ANKETİ: Foreks Haber anketinde TCMB’nin bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu. Ankete katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

AA FİNANS: AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin gelecek haftaki toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü. Anket sonuçlarına göre, 19 ekonomistin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50’de sabit bırakılacağını tahmin etti.

OYAK YATIRIM: Oyak Yatırım Günlük Bülteni’nde PPK toplantısına ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı: “Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz yüzde 8,5 düzeyindeki politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması. Seçim sonrası dönemde politika ile ilgili belirsizlik ankete katılanlar arasında yılsonu beklenti verenlerin sayısını oldukça azaltmış görünüyor."

İNFO YATIRIM: İnfo Yatırım’ın günlük bülteninde bugünkü faiz kararına ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı: “TCMB, politika faiz kararını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce TCMB’den faiz değişikliği ön görmeyip, faizin yüzde 8,50 olarak sabit kalmasını bekliyoruz."