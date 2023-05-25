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Polonya'da 128 kişilik toplu mezar bulundu

Polonya'da 128 kişilik toplu mezar bulundu

Polonya'nın Wroclaw kentinde bir villanın bahçesinde yapılan kazıda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 128 kişilik toplu mezar bulundu.

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Polonya’nın batısında bulunan Wroclaw kentinde Wroclaw Dickstein sokakta bulunan bir villanın bahçesinde yapılan kazıda 2.Dünya Savaşı döneminden kalma toplu mezar bulundu. Pomost Tarihsel ve Arkeolojik Araştırmalar Atölyesi söz konusu adreste bazı kişilerin gömülü olabileceğine dair ihbar aldıktan sonra bölgede kazı çalışmalarına başladı.

Mart ayında başlanan kazı çalışmaları kapsamında villanın bahçesini 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde kazan uzmanlar 128 kişinin cesedine ulaştı. Bulunan cesetlerin 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında Kızıl Ordu'nun o dönem Almanya'ya bağlı olan ve Breslau kentine yönelik gerçekleştirdiği Breslau Kuşatması sırasında hayatlarını kaybeden Alman vatandaşlarına ait olduğu belirlenirken cesetlerden 120'sinin aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu sivillerden oluştuğu saptandı. Diğer 8 kişinin ise 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Adolf Hitler'in emriyle Alman erkeklerinden oluşturulan halk kurtuluş ordusu Volkssturm'a mensup askerler olduğu ifade edildi.

Villanın bahçesinden çıkarılarak Poznan Mezarlığı deposuna götürülen kurbanlara ait iskelet kalıntılarının Eylül ayında düzenlenecek törenle Nadolice Wielkie'deki Alman Savaş Mezarlığı'nda gömüleceği öğrenildi.

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