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Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu

Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu

KARS'ta bir apartman için kazılan temelde, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

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Halitpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta Şahin Ordukaya'ya ait binanın temel kazısını yapan işçiler patlamamış top mermisine rastladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince söz konusu alanda çevre emniyeti sağlandı.

Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi daha sonra uzman ekiplerce güvenli alana götürülerek kontrollü şekilde imha edildi.

Top mermisinin imha edilmesi sonrası inşaat çalışmalarına devam edildi.

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