Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 18'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,9260 liradan, avro 21,3840 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 4.459,50 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,59 puan değer kazandı.

Dün 4.424,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,45 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.440,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.418,22, en yüksek ise 4.471,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,96, mali endeks yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding oldu.

- Altının onsu 1.961 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 139,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,9260 liradan, avro 21,3840 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 77,1 dolardan işlem görüyor.