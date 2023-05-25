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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu için Samsunspor devreye girdi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu için Samsunspor devreye girdi

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'da transfer çalışmaları başladı. Kırmızı-Beyazlılar listesine Galatasaray'dan Okan Kocuk'u ekledi.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'da transfer çalışmaları başladı. 

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi listesine Galatasaray'dan sürpriz bir ismi ekledi.

Okan Kocuk radarda

Samsunspor, Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Okan Kocuk'u transfer listesine ekledi. 

Galatasaray uzatmayacak

Dursun Özbek yönetimi, sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan tecrübeli file bekçisi ile sözleşme uzatmayacak. 

Okan Kocuk'un performansı

27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giydi ve kalesinde 3 gol gördü. Okan Kocuk, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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