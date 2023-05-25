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Bayram emekli ikramiyesi Kurban Bayramı'nda kaç para yatacak, zam geldi mi?

Bayram emekli ikramiyesi Kurban Bayramı'nda kaç para yatacak, zam geldi mi?

Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Haziran ayının 2 Haziran çarşamba günü başlayacak. Son 4 yıldır devlet tarafından emekliye ödenen bayram ikramiyesi 2023 kurban bayramında da ödenecek. 2023 kurban bayramı ikramiyesi 2 bin lira olacak ve bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatacak.

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Müslüman aleminin merakla beklediği kurban bayramı için geri sayım başladı. Kurban bayramı bu sene 28 Haziran çarşamba günü başlayacak. bayram yalaşırken milyonlarca emekli de bayram ikramiyelerine kilitlendi. 4 yıldır dini bayramlar öncesinde emekliye ödenen bayram ikramiyesi 2023 kurban bayramında da ödenecek. Kurban bayramı ikramiyesi 2 bin lira olacak ve TC numarasına göre emeklilere bayramdan 1 hafta önce ödenecek. 

 İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi bu yıl yapılan zam ile 1.100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri kesin olarak açıklanmazken Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Net tarihlerin Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç para?

2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl yapılan zam ile 1.100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli 2 bin TL bayram ikramiyesi almıştı.

 

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