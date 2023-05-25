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Ahmet Davutoğlu'ndan Zafer Partisi'ne 'bakanlık' iddialarına yanıt: Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

Ahmet Davutoğlu'ndan Zafer Partisi'ne 'bakanlık' iddialarına yanıt: Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından ortaya atılan bakanlık iddialarını cevap verdi. Davutoğlu, "Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken böyle bir pazarlığa sayın Kılıçdaroğlu Özdağ ile girmez." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV, gazete ve dijital basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, gündemi sarsan 'bakanlık' iddiasına da değindi.

"Türkiye en kritik seçimini gerçekleştiriyor. Siyasi katılımın yüksek olması Türkiye'nin kaderine yansıması demek. İkinci tura 3 gün kala tüm kesimlerin barışçıl bir biçimde sandığa gideceğini umuyorum." ifadelerini kullanan Davutoğlu şunları kaydetti:

Özdağ ile fikirlerimizin çoğu uzlaşmıyor ancak birlikte müzakere yapmayacağımız anlamına gelmez. 2 yıl ilmek ilmek ördüğümüz ortak metnimiz var. Sığınmacılarla ilgili 2 yılda göndereceğiz dedik Özdağ 1 yıl dedi. Arada büyük bir fark yok. Özdağ'ın insan hakları hukukuna uygun göndereceğiz demesi otobüslere bindirip göndereceğiz demesi gibi değil. Demek ki bir şeyler değişmiş. 

Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken böyle bir pazarlığa sayın Kılıçdaroğlu Özdağ ile girmez. Biz şimdiye dek oturup bu bakanlık senin bu benim diye konuşmadık. Şeffaf olmayan hiçbir şey yok Millet İttifakı'nda. Benim Kılıçdaroğlu'na güvenim tam.

Mülteciler konusunda her zamana insani olarak baktım. Türkiye rahat kaçak girilecek bir ortam haline getirildi. İnsan kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı... 250 dolara vatandaşlık satarsanız ülkenin anlamı kalmaz. Suriyeliler gidecek evet ama nasıl gidecek? Suriye'de bir barış gerçekleşecek öyle gidecek. İktidarın vahim hataları var. S

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