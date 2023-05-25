Bingöl’de 14 okul hakkında yıkım kararı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uzmanların sıklıkla uyardığı Bingöl’de, yapılan incelemeler ve çalışmalar sonrasında 14 okul hakkında yıkım kararı çıktı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Yaşanan felaketin ardından depremin etkilediği illerden biri olan Bingöl’de, valilik talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarda deprem performans analizleri yapılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin de destekleriyle kent genelindeki 50 okulda inceleme yapıldı. Yapılan incemeler sonucunda, kent genelinde 14 okul için önce tahliye ardından da yıkım kararı verildi.

Yıkım kararının verildiği okullarda inceleme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremin ardından riskli görülen okulların tahliye edildiğini belirten Engin, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şuana kadar 14 okul hakkında yıkım kararı verildiğini aktaran Engin, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Bu depremde çok can kaybettik. Bu depremden sonra ilimizde de bir çalışma yapıldı. Valimizin talimatlarıyla ilimizdeki bütün okullarımız gözden geçirildi. Çalışmamızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapıldı. Okullarımızın hepsi gözden geçirildikten sonra bunlardan 20’si boşaltıldı, riskli görülen yerlerdi bunlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Daha sonra bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi görevlilerince 50 okulumuzda tekrar bir çalışma yapıldı. Fırat Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışmaların ardından 14 okulumuzun yıkım kararı verildi. Bunlar boşalttığımız okullar içerisindeydi. İlimizdeki hassasiyetleri göz önüne alarak, özellikle ilimizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Çalışmalarımız da bu yönde devam etmektedir. Çalışmalarımız bittikten sonra bakanlığımızca bu okulların yerine yenileri yapılıp çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.