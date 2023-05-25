Pınar Altuğ'un başı dertte: Sahte hesabı görünce çılgın döndü! "Hesap vereceksiniz"

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, adına açılmış sahte Instagram profilinin paylaşım yaptığını görünce, bu olayı yargıya taşıyacağını dile getirdi. Altuğ, "Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti" diyerek hesabı yöneten kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulunacak.

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Bir döneme damgasını vuran dizi " Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın, geçtiğimiz yıl sahte Instagram hesaplarıyla başı derde girmişti.

Başları dertte

Yağmur Atacan adına açılan hesapla ilgili sıkıntı yaşayan çift, takipçilerini uyarıp tek geçerli hesabın şu an kullandıkları hesap olduğunu belirtmişti.

Atacan adına sahte hesaplar açıldığını takipçileriyle paylaşan Altuğ, bunu yapan kişiye isyan etmişti. Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı: "Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu." Atacan da sahte hesabı takipçilerine göstererek, "Benim kullanıcı adımda 'G' yok arkadaşlar. Hesaplarınızı kaptırmayın. Taktı kafayı!" ifadelerin kullanmıştı.

"Hukuk yoluyla hesaplaşma"

Ünlü çiftten şimdi de Pınar Altuğ adına sahte hesap açıldı. 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından adını kullanarak tweet atan bir kullanıcıyı ifşa eden ünlü isim, olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu. "Şimdi mesela benim böyle bir hesabım yok, ama kendini bilmez birileri kafasına göre benim ismimle hesap açıp, istediği gibi yazıyor" diyen oyuncu, şöyle yazdı: "Başka kendini bilmezler de buna yorum yapıyor! Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti. Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksiniz."