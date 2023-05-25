BIST 4.438
DOLAR 19,92
EURO 21,44
ALTIN 1.256,93
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de İYİ Parti'de toplu istifa! Bakın hangi partiye katıldılar

Mersin'de İYİ Parti'de toplu istifa! Bakın hangi partiye katıldılar

MERSİN'de İYİ Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan taktı.

Abone ol

Mersin'de İYİ Partili bir grup, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

 AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden yine büyük bir zaferle çıkacağı ifade edilirken, vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapıldı.

AK Parti'ye katılım sağlayanlar arasında, İYİ Parti il yöneticileri ile belediye meclis üyesinin de bulunduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanki içine doğmuş! 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu
Sanki içine doğmuş! 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu
Çin Ticaret Bakanı, APEC toplantısı için ABD'ye gidecek
Çin Ticaret Bakanı, APEC toplantısı için ABD'ye gidecek
Galatasaray, Ankaragücü maçında şampiyon olursa 'kupa' talebinde bulunacak
Galatasaray, Ankaragücü maçında şampiyon olursa 'kupa' talebinde bulunacak
İlk tur tahminlerinde büyük çuvallayan KONDA, ikinci tur anketini yayınladı! Bu sefer Erdoğan fark atıyor
İlk tur tahminlerinde büyük çuvallayan KONDA, ikinci tur anketini yayınladı! Bu sefer Erdoğan fark atıyor
Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücü ise aranıyor!
Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı, kayıp sürücü ise aranıyor!
Yabancılar bu yıl gayrimenkulde en çok Antalya ve İstanbul'u tercih etti
Yabancılar bu yıl gayrimenkulde en çok Antalya ve İstanbul'u tercih etti
Manisa'ırı 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Manisa'ırı 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
1. Lig'de Play-Off heyecanı: Eyüpspor, Sakaryaspor’a konuk oluyor!
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
YSK son verileri açıkladı! İkinci tur için kaç kişi oy kullandı?
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra