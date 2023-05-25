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CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

CZN Burak paylaştı fenomen Latif öldü! Fenomen Latif kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Yaptığı paylaşımlar ve yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu paylaşımın ardından Latif merak konusu oldu. Peki fenomen Lafit kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

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Uzun süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. CZN Burak fenomen Latif'in vefat haberini paylaştı. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.Ardından, fenomen Latif öldü mü, neden öldü soruları merak ediliyor. CZN Burak fenomen Latif'in vefat haberini paylaştı. Ardından, fenomen Latif öldü mü, neden öldü soruları gündeme geliyor.

Uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.

Latif neden öldü?

Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in vefat ettiği haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayınlayan Czn Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.

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