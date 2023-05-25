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Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi

İSTANBUL Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı. Vatman istasyonda durduktan sonra yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Alibeyköy Cep Otogarı - Cibali Hattı'nda çalışan tramvayda saat 09.45'te yangın çıktı. Fatih'e gelen tramvayın klima motorundan dumanların yükseldiğini gören vatman istasyonda durarak yolcuları tahliye etti. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

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