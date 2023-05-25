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Bodrum'da bir yelkenli teknede 71 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da bir yelkenli teknede 71 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA'nın BODRUM ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 71 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Bodrum’dan yasadışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışan göçmenlerin kaçışına aracılık eden organizatörler, son dönemde yelkenli tekneleri kullanmaya başladılar. Yelkenli tekne ile şüphe çekmemeye çalışan organizatörlere göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamıyor.

Son olayda Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, tekneyi durdurdu. Tekne içerisindeki 71 düzensiz göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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