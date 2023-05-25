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Enes Ünal sakatlandı sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Enes Ünal sakatlandı sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Betis'le oynanan maçın başında sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

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La Liga'da Getafe deplasmanda Real Betsi'e konuk oldu. Milli forvetimiz Enes Ünal karşılaşmada büyük bir şanssızlık yaşadı. Maça ilk 11'de başlayan Enes Ünal, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yere ters basan Enes Ünal acılar içinde yerde kaldı.

Enes Ünal yapılan müdahalelere rağmen oyuna devam edemedi. Milli futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da ve Kral Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Enes Ünal 15 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

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